Флёри: сегодня хотя бы было приятно не пропустить четыре, пять, шесть шайб
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Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Марк-Андре Флёри после матча с «Сент-Луис Блюз» (0:1) поделился мнением о девятиматчевой серии поражений команды на старте сезона.
«Победа – это всё, чего я хочу. Неважно, как мы её добьёмся. Но сегодня хотя бы было приятно не пропустить четыре, пять, шесть шайб. Ребята сегодня мне помогали. Команда защищалась лучше. И это было видно на табло», – цитирует Флёри официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, голкипер отразил 36 из 37 бросков в этом матче. На данный момент у голкипера 492 победы в НХЛ. Для достижения отметки в 500 матчей ему необходимо выиграть ещё восемь игр.
«Чикаго» потерпел девятое поражение в девяти играх сезона. В следующей встрече команда сыграет с «Оттавой Сенаторз» 2 ноября.
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