Главный тренер «Калгари» объяснил, почему отсутствовал Задоров в пяти матчах подряд

Главный тренер «Калгари Флэймз» Дэррил Саттер объяснил, почему российский защитник Никита Задоров отсутствовал на протяжении пяти игр подряд.

«У ребят есть конкуренция. Если они играют хорошо, то играют. Если ты – нет, то нет», – цитирует Саттера журналист Вес Гилбертсон в «Твиттере».

Напомним, хоккеист вернулся в состав во встрече с «Филадельфией Флайерз» (4:0). Также игрок сыграл первые две встречи в сезоне – с «Эдмонтон Ойлерз» (2:5) и «Анахайм Дакс» (2:3, ОТ), после которых пропустил пять игр подряд.

Хоккеист проводит первый сезон в «Калгари». В прошлом чемпионате защитник выступал за «Чикаго Блэкхоукс», где набрал восемь очков (1+7) в 55 матчах регулярного чемпионата. В текущем сезоне у Задорова ни одного очка.