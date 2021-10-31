Главный тренер «Калгари» объяснил, почему отсутствовал Задоров в пяти матчах подряд
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Главный тренер «Калгари Флэймз» Дэррил Саттер объяснил, почему российский защитник Никита Задоров отсутствовал на протяжении пяти игр подряд.
«У ребят есть конкуренция. Если они играют хорошо, то играют. Если ты – нет, то нет», – цитирует Саттера журналист Вес Гилбертсон в «Твиттере».
Напомним, хоккеист вернулся в состав во встрече с «Филадельфией Флайерз» (4:0). Также игрок сыграл первые две встречи в сезоне – с «Эдмонтон Ойлерз» (2:5) и «Анахайм Дакс» (2:3, ОТ), после которых пропустил пять игр подряд.
Хоккеист проводит первый сезон в «Калгари». В прошлом чемпионате защитник выступал за «Чикаго Блэкхоукс», где набрал восемь очков (1+7) в 55 матчах регулярного чемпионата. В текущем сезоне у Задорова ни одного очка.
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