«Сибирь» представила обновлённый дизайн альтернативной формы

ХК «Сибирь» на официальном сайте объявил о новом дизайне альтернативной формы на сезон-2021/2022.

«Дизайн навеян сезоном-2001/2002, по итогам которого «Сибирь» вышла в Суперлигу!

Как и 20 лет назад, главный элемент свитера – оригинальный принт с достопримечательностями Новосибирска, так полюбившийся болельщиками на долгие годы», – написал клуб на официальном сайте.

В текущем сезоне «Сибирь» провела 23 матча в регулярном чемпионате и набрала 21 очко. Сейчас новосибирцы располагаются на восьмом месте в таблице Восточной конференции.

По итогам регулярки по восемь команд с Востока и Запада выйдут в плей-офф КХЛ.

Завтра, 1 ноября, «Сибирь» дома сыграет с финским «Йокеритом». Начало встречи запланировано на 15:30 мск.