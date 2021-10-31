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Телегин пропустит предстоящие матчи выездной серии «Авангарда»

Телегин пропустит предстоящие матчи выездной серии «Авангарда»
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Нападающий омского «Авангарда» Иван Телегин пропустит ближайшие выездные матчи команды.

Как сообщает инстаграм-аккаунт клуба, игрок не включён в заявку на предстоящие гостевые встречи. Форвард Арсений Грицюк, получивший повреждение в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:1) 29 октября, включён в состав. Отметим, что Телегин также досрочно покинул лёд в матче с уфимцами.

29-летний форвард в нынешнем сезоне КХЛ провёл 17 матчей, в которых набрал 8 (4+4) очков при показателе полезности "-1".

В предстоящих выездных играх «Авангард» встретится в Казани с «Ак Барсом» (1 ноября), затем сыграет в Нижнекамске с «Нефтехимиком» (3 ноября), а завершится гостевая серия матчем в Уфе с «Салаватом Юлаевым» (5 ноября).

В настоящий момент омский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 22 матчей набрав 26 очков.

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