Гранлунд — в составе «Салавата Юлаева» на матч с минским «Динамо»

Стали известны составы минского «Динамо» и уфимского «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдёт в Минске на стадионе «Минск-Арена». Начало — в 17:10 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В состав гостей вернулся форвард Маркус Гранлунд, пропустивший встречу с «Авангардом. Место в воротах займёт Юха Метсола.
Динамо (Минск):
Рыбар (Шостак);
Коробов — Бенгтссон, Суворов — Кемпе — Стрёмвалль;
Альмквист — Сапего, Теденбю — Усов — Варфоломеев;
Линдхольм — Дерябин, Воронин — Граовац — Алистров;
Денисов; Пинчук — Горбунов — Мосалёв.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Шарыченков);
Хафизуллин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Науменков — Коледов, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;
Панин — Мухамадуллин, Башкиров — Хохряков — Пустозёров;
Бирюков — Лисовец, Плэтт — Картаев — Кузьмин.
- 31 октября 2021
-
18:02
-
17:50
-
17:39
-
17:19
-
17:14
-
16:55
-
16:34
-
16:23
-
14:58
-
14:09
-
13:53
-
13:08
-
12:15
-
11:36
-
11:20
-
10:54
-
10:07
-
09:56
-
09:31
-
08:41
-
08:26
-
07:48
-
07:19
-
06:46
-
05:44
-
05:18
-
04:56
-
04:50
-
04:42
-
00:00
- 30 октября 2021
-
23:23
-
22:37
-
21:54
-
21:47
-
21:30