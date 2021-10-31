Гранлунд — в составе «Салавата Юлаева» на матч с минским «Динамо»

Стали известны составы минского «Динамо» и уфимского «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдёт в Минске на стадионе «Минск-Арена». Начало — в 17:10 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В состав гостей вернулся форвард Маркус Гранлунд, пропустивший встречу с «Авангардом. Место в воротах займёт Юха Метсола.



Динамо (Минск):



Рыбар (Шостак);

Коробов — Бенгтссон, Суворов — Кемпе — Стрёмвалль;

Альмквист — Сапего, Теденбю — Усов — Варфоломеев;

Линдхольм — Дерябин, Воронин — Граовац — Алистров;

Денисов; Пинчук — Горбунов — Мосалёв.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Шарыченков);



Хафизуллин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;

Науменков — Коледов, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;

Панин — Мухамадуллин, Башкиров — Хохряков — Пустозёров;

Бирюков — Лисовец, Плэтт — Картаев — Кузьмин.