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«Динамо Р» — «Динамо М». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
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Гранлунд — в составе «Салавата Юлаева» на матч с минским «Динамо»

Гранлунд — в составе «Салавата Юлаева» на матч с минским «Динамо»
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Стали известны составы минского «Динамо» и уфимского «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдёт в Минске на стадионе «Минск-Арена». Начало — в 17:10 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В состав гостей вернулся форвард Маркус Гранлунд, пропустивший встречу с «Авангардом. Место в воротах займёт Юха Метсола.

Динамо (Минск):

Рыбар (Шостак);
Коробов — Бенгтссон, Суворов — Кемпе — Стрёмвалль;
Альмквист — Сапего, Теденбю — Усов — Варфоломеев;
Линдхольм — Дерябин, Воронин — Граовац — Алистров;
Денисов; Пинчук — Горбунов — Мосалёв.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Шарыченков);

Хафизуллин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Науменков — Коледов, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;
Панин — Мухамадуллин, Башкиров — Хохряков — Пустозёров;
Бирюков — Лисовец, Плэтт — Картаев — Кузьмин.

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