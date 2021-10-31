«Мечта – хотя бы период сыграть в КХЛ». Вратарь Пругова провела тренировку с Овечкиным

Вратарь клуба ЖХЛ «Агидели» Анна Пругова провела тренировку с форвардом Александром Овечкиным.



«Девушки потрясающе играют, но мужской хоккей – это флагман. Я смотрела мужской хоккей, на нём выросла. Когда первый тренер посоветовала играть с мальчиками и направила меня в их секцию, поняла, что не должна им ни в чём уступать. На данный момент моя мечта – хотя бы период сыграть в КХЛ, потому что, тренируясь с мужчинами, готовясь с ними, ты понимаешь, что это по силам.

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Встреча с Овечкиным стала полной неожиданностью. Мы вышли на лёд, где уже тренировались травмированные игроки «Динамо». Я думаю: «Отлично, покатаюсь с ребятами». Но они очень скоро ушли, и я стала недоумевать, почему осталась одна и зачем же меня тогда вообще позвали. И тут на лёд выходит Александр Овечкин. Я была в растерянности! Со дня на день игроки должны были быть в расположении «Вашингтона», а он здесь. Это был самый настоящий сюрприз. Спасибо ЖХЛ за то, что организовали, запомню этот день на всю жизнь!



Бросок у Овечкина что надо! Шайба из-под его крюка вылетает с такой силой, что ты не успеваешь даже сфокусироваться на моменте отрыва шайбы от льда», — приводит слова Пруговой YouTube-канал ЖХЛ.