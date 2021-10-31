Гранлунд на 13-й секунде открыл счёт в матче с минским «Динамо»

В эти минуты в Минске проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречаются местное «Динамо» и уфимский «Салават Юлаев». На 4-й минуте встречи счёт 1:0 в пользу гостей.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 13-й секунде матча счёт открыл форвард Маркус Гранлунд, отличившись в первой смене игры. Уфимцы доставили шайбу в зону минчан, Гранлунд сместился на левый круг вбрасывания, откуда бросил точно в дальний угол ворот Патрика Рыбара.

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Отметим, что 28-летний финский нападающий пропустил предыдущую игру команды с «Авангардом» (1:2). Для него эта шайба стала пятой в сезоне.