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«Динамо Р» — «Динамо М». Платная прямая трансляция
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17:50 Мск
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Гранлунд на 13-й секунде открыл счёт в матче с минским «Динамо»

Гранлунд на 13-й секунде открыл счёт в матче с минским «Динамо»
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В эти минуты в Минске проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречаются местное «Динамо» и уфимский «Салават Юлаев». На 4-й минуте встречи счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 13-й секунде матча счёт открыл форвард Маркус Гранлунд, отличившись в первой смене игры. Уфимцы доставили шайбу в зону минчан, Гранлунд сместился на левый круг вбрасывания, откуда бросил точно в дальний угол ворот Патрика Рыбара.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Отметим, что 28-летний финский нападающий пропустил предыдущую игру команды с «Авангардом» (1:2). Для него эта шайба стала пятой в сезоне.

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