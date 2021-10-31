Гранлунд на 13-й секунде открыл счёт в матче с минским «Динамо»
Поделиться
В эти минуты в Минске проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречаются местное «Динамо» и уфимский «Салават Юлаев». На 4-й минуте встречи счёт 1:0 в пользу гостей.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 13-й секунде матча счёт открыл форвард Маркус Гранлунд, отличившись в первой смене игры. Уфимцы доставили шайбу в зону минчан, Гранлунд сместился на левый круг вбрасывания, откуда бросил точно в дальний угол ворот Патрика Рыбара.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Отметим, что 28-летний финский нападающий пропустил предыдущую игру команды с «Авангардом» (1:2). Для него эта шайба стала пятой в сезоне.
Комментарии
- 31 октября 2021
-
18:02
-
17:50
-
17:39
-
17:19
-
17:14
-
16:55
-
16:34
-
16:23
-
14:58
-
14:09
-
13:53
-
13:08
-
12:15
-
11:36
-
11:20
-
10:54
-
10:07
-
09:56
-
09:31
-
08:41
-
08:26
-
07:48
-
07:19
-
06:46
-
05:44
-
05:18
-
04:56
-
04:50
-
04:42
-
00:00
- 30 октября 2021
-
23:23
-
22:37
-
21:54
-
21:47
-
21:30
Партнерский контент