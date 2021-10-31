Кульбаков дебютирует за московское «Динамо» во встрече с рижскими одноклубниками

Московское «Динамо» объявило состав на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижскими одноклубниками. Встреча пройдёт в Риге на стадионе «Арена-Рига». Стартовое вбрасывание — в 18:00 мск.



В составе гостей первый матч за клуб проведёт голкипер Иван Кульбаков, подписавший односторонний контракт с бело-голубыми до апреля 2023 года.



«Динамо» (Москва):



Кульбаков (Бочаров);



Войнов — Миронов, Галиев — Шипачёв — Петунин;

Бойков — Сергеев, Ведин — О'Делл — Рашевский;

Зайцев — Волков, Тринеев — Фисенко — Игумнов;

Новиков — Шашков, Назаревич — Ефремов — Муранов.



Москвичи занимают третье место в таблице Западной конференции, после 23 матчей набрав 30 очков. Рижане — на десятом месте Запада, имея в своём активе 21 балл после 23 встреч.