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Кульбаков дебютирует за московское «Динамо» во встрече с рижскими одноклубниками

Кульбаков дебютирует за московское «Динамо» во встрече с рижскими одноклубниками
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Московское «Динамо» объявило состав на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижскими одноклубниками. Встреча пройдёт в Риге на стадионе «Арена-Рига». Стартовое вбрасывание — в 18:00 мск.

В составе гостей первый матч за клуб проведёт голкипер Иван Кульбаков, подписавший односторонний контракт с бело-голубыми до апреля 2023 года.

«Динамо» (Москва):

Кульбаков (Бочаров);

Войнов — Миронов, Галиев — Шипачёв — Петунин;
Бойков — Сергеев, Ведин — О'Делл — Рашевский;
Зайцев — Волков, Тринеев — Фисенко — Игумнов;
Новиков — Шашков, Назаревич — Ефремов — Муранов.

Москвичи занимают третье место в таблице Западной конференции, после 23 матчей набрав 30 очков. Рижане — на десятом месте Запада, имея в своём активе 21 балл после 23 встреч.

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