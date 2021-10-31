Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Динамо М». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плэтт забросил первую шайбу за 22 матча в игре с минским «Динамо»

Плэтт забросил первую шайбу за 22 матча в игре с минским «Динамо»
Комментарии

В эти минуты в Минске проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречаются местное «Динамо» и уфимский «Салават Юлаев». По окончании первого периода встречи счёт 2:2.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 9-й минуте встречи в составе гостей шайбу забросил нападающий Джефф Плэтт. После броска Владислава Картаева из левого круга вбрасывания Патрик Рыбар не прижал шайбу под щитками, а форвард «Салавата» моментально воспользовался моментом, добив под перекладину.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Отметим, что 36-летний нападающий прервав безголевую серию, которая составляла 22 матча. Последний раз до этого Плэтт отличался во втором матче «Салавата» в сезоне — с «Автомобилистом» (4:2).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021