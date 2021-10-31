Плэтт забросил первую шайбу за 22 матча в игре с минским «Динамо»

В эти минуты в Минске проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречаются местное «Динамо» и уфимский «Салават Юлаев». По окончании первого периода встречи счёт 2:2.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 9-й минуте встречи в составе гостей шайбу забросил нападающий Джефф Плэтт. После броска Владислава Картаева из левого круга вбрасывания Патрик Рыбар не прижал шайбу под щитками, а форвард «Салавата» моментально воспользовался моментом, добив под перекладину.

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Отметим, что 36-летний нападающий прервав безголевую серию, которая составляла 22 матча. Последний раз до этого Плэтт отличался во втором матче «Салавата» в сезоне — с «Автомобилистом» (4:2).