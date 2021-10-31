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«Динамо Р» — «Динамо М». Платная прямая трансляция
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17:50 Мск
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Варфомолеев с нулевого угла забросил шайбу в ворота «Салавата Юлаева»

Варфомолеев с нулевого угла забросил шайбу в ворота «Салавата Юлаева»
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В эти минуты в Минске проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречаются местное «Динамо» и уфимский «Салават Юлаев». По окончании первого периода встречи счёт 2:2.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 17-й минуте встречи в большинстве отличился форвард хозяев Павел Варфоломеев, сравняв счёт. Броском практически с нулевого угла он направил шайбу под щитками вратаря, реализовав ситуацию «пять на четыре».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На 13-й секунде открыл счёт в матче форвард «Салавата» Маркус Гранлунд, через восемь минут удвоил преимущество гостей Джефф Плэтт. На 10-й минуте одну шайбу в составе «Динамо» отыграл защитник Адам Альмквист

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