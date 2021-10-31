Ведин набрал за три матча в московском «Динамо» столько же очков, сколько в 14 за «Сибирь»
Поделиться
В эти минуты в Риге проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между рижским и московским «Динамо». На 19-й минуте первого периода счёт ничейный — 1:1.
На 12-й минуте в большинстве в составе гостей забросил шведский нападающий Антон Ведин, ему ассистировали Станислав Галиев и Вячеслав Войнов. Для 28-летнего хоккеиста эта шайба стала первой за бело-голубых, также в матче со СКА (2:3) он стал автором голевой передачи.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Ведин также выступал в нынешнем сезоне за «Сибирь», за 14 матчей набрав 2 (1+1) очка. Хоккеист подписал контракт с «Динамо» до 30 апреля 2022 года, соглашение носит односторонний характер.
Комментарии
- 31 октября 2021
-
19:16
-
18:43
-
18:35
-
18:24
-
18:16
-
18:02
-
17:50
-
17:39
-
17:19
-
17:14
-
16:55
-
16:34
-
16:23
-
14:58
-
14:09
-
13:53
-
13:08
-
12:15
-
11:36
-
11:20
-
10:54
-
10:07
-
09:56
-
09:31
-
08:41
-
08:26
-
07:48
-
07:19
-
06:46
-
05:44
-
05:18
-
04:56
-
04:50
-
04:42
-
00:00
Партнерский контент