Ведин набрал за три матча в московском «Динамо» столько же очков, сколько в 14 за «Сибирь»

В эти минуты в Риге проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между рижским и московским «Динамо». На 19-й минуте первого периода счёт ничейный — 1:1.



На 12-й минуте в большинстве в составе гостей забросил шведский нападающий Антон Ведин, ему ассистировали Станислав Галиев и Вячеслав Войнов. Для 28-летнего хоккеиста эта шайба стала первой за бело-голубых, также в матче со СКА (2:3) он стал автором голевой передачи.

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Ведин также выступал в нынешнем сезоне за «Сибирь», за 14 матчей набрав 2 (1+1) очка. Хоккеист подписал контракт с «Динамо» до 30 апреля 2022 года, соглашение носит односторонний характер.