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«Локомотив» прервал серию из трёх поражений подряд, обыграв дома «Спартак»

«Локомотив» прервал серию из трёх поражений подряд, обыграв дома «Спартак»
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Ярославский «Локомотив» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над московским «Спартаком» со счётом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1). Встреча прошла в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив».

Счёт в игре открыл на 28-й минуте в большинстве форвард хозяев Егор Коршков, ему ассистировали Эдди Паскуале и Алексей Марченко. Он по центру ворвался в зону, выдержал паузу и резко бросил в верхний угол. На 33-й минуте удвоил преимущество подопечных Игоря Никитина нападающий Денис Алексеев с передачи Георгия Иванова, который на скорости промчался по левому флангу и прострелил на пятак, а Алексеев удачно подставил клюшку и переправил шайбу в сетку ворот.

На 37-й минуте одну шайбу в составе «Спартака» отыграл шведский форвард Эмиль Петтерссон. Ему ассистировали Александр Брынцев и Николай Чебыкин. На 45-й минуте «Локомотив» забросил третью шайбу, отметился американский нападающий Рид Буше. Максим Шалунов от лицевого борта сделал скидку на Буше, который мощным броском из круга вбрасывания пробил Красикова.

На 53-й минуте чешский защитник Якуб Ержабек забросил вторую шайбу в ворота хозяев. Он получил пас на синей линии и мощно бросил под перекладину. Ассистенты — Максим Цыплаков и Данила Квартальнов. На 57-й минуте счёт 4:2 сделал форвард ярославцев Георгий Иванов, голевая передача на счету Рушана Рафикова и Дениса Алексеева.

КХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 2
Спартак
Москва
1:0 Коршков (Паскуале, Марченко) – 27:10' (5x4)   2:0 Алексеев (Иванов, Черепанов) – 32:16' (5x5)   2:1 Петтерссон (Брынцев, Чебыкин) – 36:49' (5x5)   3:1 Буше (Шалунов) – 44:26' (5x5)   3:2 Ержабек (Цыплаков, Квартальнов) – 52:02' (5x5)   4:2 Иванов (Рафиков, Алексеев) – 56:28' (5x5)
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