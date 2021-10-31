«Локомотив» прервал серию из трёх поражений подряд, обыграв дома «Спартак»

Ярославский «Локомотив» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над московским «Спартаком» со счётом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1). Встреча прошла в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив».
Счёт в игре открыл на 28-й минуте в большинстве форвард хозяев Егор Коршков, ему ассистировали Эдди Паскуале и Алексей Марченко. Он по центру ворвался в зону, выдержал паузу и резко бросил в верхний угол. На 33-й минуте удвоил преимущество подопечных Игоря Никитина нападающий Денис Алексеев с передачи Георгия Иванова, который на скорости промчался по левому флангу и прострелил на пятак, а Алексеев удачно подставил клюшку и переправил шайбу в сетку ворот.
На 37-й минуте одну шайбу в составе «Спартака» отыграл шведский форвард Эмиль Петтерссон. Ему ассистировали Александр Брынцев и Николай Чебыкин. На 45-й минуте «Локомотив» забросил третью шайбу, отметился американский нападающий Рид Буше. Максим Шалунов от лицевого борта сделал скидку на Буше, который мощным броском из круга вбрасывания пробил Красикова.
На 53-й минуте чешский защитник Якуб Ержабек забросил вторую шайбу в ворота хозяев. Он получил пас на синей линии и мощно бросил под перекладину. Ассистенты — Максим Цыплаков и Данила Квартальнов. На 57-й минуте счёт 4:2 сделал форвард ярославцев Георгий Иванов, голевая передача на счету Рушана Рафикова и Дениса Алексеева.
- 31 октября 2021
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