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«Динамо Р» — «Динамо М». Платная прямая трансляция
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«Салават Юлаев» в гостях обыграл минское «Динамо»

«Салават Юлаев» в гостях обыграл минское «Динамо»
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Уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги одержал победу над минским «Динамо». Встреча состоялась в Минске на стадионе «Минск-Арена» и завершилась со счётом 5:3 (2:2, 1:0, 2:1).

На 13-й секунде Маркус Гранлунд забросил первую шайбу в матче. На 9-й минуте Джефф Плэтт удвоил преимущество хозяев, ему ассистировали Владислав Картаев и Глеб Кузьмин. Через минуту минчане сократили отставание, благодаря усилиям Адама Альмквиста. Голевая передача на счету Сергея Сапего и Мальте Стрёмвалля.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На 17-й минуте в большинстве сравнял счёт форвард «Динамо» Павел Варфоломеев, забросив с нулевого угла в ворота Юхи Метсолы. На 23-й минуте в ситуации «пять на четыре» уфимцы снова вышли вперёд, отличился финский нападающий Сакари Маннинен, результативные баллы также заработали Филип Ларсен и Теэму Хартикайнен.

На 43-й минуте в большинстве ещё одну шайбу в составе подопечных Томи Лямся забросил Данил Башкиров, ассистенты — Сергей Шмелёв и Шакир Мухамадуллин. Через 2,5 минуте также при численном преимуществе «Динамо» забросило третью шайбу, автором забитого гола стал Маттиас Теденбю, передачу отдали Тайлер Граовац и Альмквист.

Окончательный счёт на последней минуте установил защитник Динар Хафизуллин, забросив в пустые ворота.

КХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2021, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 5
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Гранлунд – 00:13' (5x5)   0:2 Плэтт (Картаев, Кузьмин) – 08:08' (5x5)   1:2 Альмквист (Сапего, Стрёмвалль) – 09:03' (5x5)   2:2 Варфоломеев (Бенгтссон, Усов) – 16:42' (5x4)   2:3 Маннинен (Ларсен, Хартикайнен) – 22:29' (5x4)   2:4 Башкиров (Шмелёв, Мухамадуллин) – 42:27' (5x4)   3:4 Теденбю (Граовац, Альмквист) – 44:55' (5x4)   3:5 Хафизуллин – 59:24' (en)
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