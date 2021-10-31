«Салават Юлаев» в гостях обыграл минское «Динамо»

Уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги одержал победу над минским «Динамо». Встреча состоялась в Минске на стадионе «Минск-Арена» и завершилась со счётом 5:3 (2:2, 1:0, 2:1).
На 13-й секунде Маркус Гранлунд забросил первую шайбу в матче. На 9-й минуте Джефф Плэтт удвоил преимущество хозяев, ему ассистировали Владислав Картаев и Глеб Кузьмин. Через минуту минчане сократили отставание, благодаря усилиям Адама Альмквиста. Голевая передача на счету Сергея Сапего и Мальте Стрёмвалля.
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На 17-й минуте в большинстве сравнял счёт форвард «Динамо» Павел Варфоломеев, забросив с нулевого угла в ворота Юхи Метсолы. На 23-й минуте в ситуации «пять на четыре» уфимцы снова вышли вперёд, отличился финский нападающий Сакари Маннинен, результативные баллы также заработали Филип Ларсен и Теэму Хартикайнен.
На 43-й минуте в большинстве ещё одну шайбу в составе подопечных Томи Лямся забросил Данил Башкиров, ассистенты — Сергей Шмелёв и Шакир Мухамадуллин. Через 2,5 минуте также при численном преимуществе «Динамо» забросило третью шайбу, автором забитого гола стал Маттиас Теденбю, передачу отдали Тайлер Граовац и Альмквист.
Окончательный счёт на последней минуте установил защитник Динар Хафизуллин, забросив в пустые ворота.
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