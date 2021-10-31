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Миронов — о 2:4 с «Локомотивом»: «Спартак» сам дал сопернику оторваться в счёте

Миронов — о 2:4 с «Локомотивом»: «Спартак» сам дал сопернику оторваться в счёте
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Главный тренер московского «Спартака» Борис Миронов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом» (2:4).

«Хорошая была игра, обоюдоострая. Не могу ничего сказать по своим ребятам – было желание и движение, но нас подвели индивидуальные ошибки, особенно в своей зоне. Сами же дали сопернику оторваться в счёте. Мы не спешим с выводами сразу после игры – никогда не ищем виноватых. Надо всё обдумать с «холодной головой».

К сожалению, из-за плотного графика игр у нас не так много времени наиграть сочетания, но идей много. Будем думать, какие перестановки сделаем на следующую игру. Сегодня у нас появился Чебыкин, показал неплохую игру в третьем звене. Готовимся к следующей игре – и будем играть только на победу», — приводит слова Миронова официальный сайт красно-белых.

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