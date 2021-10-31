Лямся — о голе на 13-й секунде: не вижу мистики. Главное, чтобы «Салават» забивал первым

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу над минским «Динамо» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Это большая победа для нас, игра была непростой. Нам противостояла хорошая команда, в Минске всегда непросто играть. Это были важные и сложные два очка. Первый период получился непростым, мы нервно играли. Во втором периоде действовали мощно, в третьем немного просели, но довели дело до победы.



Я не вижу проблему, что три матча подряд открываем счёт, но потом соперник возвращается в игру и сравнивает. Так бывает в хоккее. Из этого нужно просто сделать правильные выводы.



Что изменили при игре в большинстве? У нас сегодня были большие шансы, чтобы забить. Никаких серьезных изменений не было. Сегодня все празднуют Хэллоуин. Команда забила на 13 секунде. Вижу в этом мистику? Нет. Главное, чтобы мы первыми забивали.



Почему было много удалений, целых пять? Такие удаления влияют на матч, от них надо избавляться. Я отвечаю за смены. Бывает так. Хоккей – быстрая игра, всё меняется. Может случиться плохая коммуникация между игроками.



Мы взяли Тихонова с собой, чтобы в Москве пройти некоторые процедуры. Во время третьей шайбы Минска тренеры сказали, что нет смысла брать видеопросмотр на этот момент. Получили такую информацию от тех, кто следит за матчем наверху», – цитирует Лямся «Горобзор.ру».