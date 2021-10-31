Вудкрофт: с таким соперником, как «Салават Юлаев», так играть нельзя

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (3:5) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Думаю, начало каждого из трёх периодов решило исход сегодняшнего матча. Мы плохо начинали все периоды, приходилось догонять. С таким соперником, как «Салават Юлаев», так играть нельзя. Сегодня я донёс до игроков то, что нужно лучше играть с первых минут, обязательно повторю это перед следующим матчем. Очень многое зависит от первого звена, которое начинает каждый период – важно, какой тон они зададут.
В каждой игре есть ключевые моменты, которые надо выигрывать, чтобы добиться успеха. У нас есть игроки, которые приболели, сегодня мы играли с короткой скамейкой. С другой стороны, это возможность для многих молодых парней проявить себя», — приводит слова Вудкрофта официальный сайт КХЛ.
- 31 октября 2021
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