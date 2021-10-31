Кузнецов: я буду тренироваться и показывать лучшую игру, не обращая внимание на критику

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о причинах, почему он остался в клубе, а также об отношении к критике.



«Самая главная причина, по которой я в «Вашингтоне» — это моя приверженность клубу. Всё решения, которые я совершил, были приняты только мной. Я сильно изменился.



Я знаю, как я могу играть, и я знаю, что мне нужно делать сейчас: я просто пропущу мимо ушей всю критику, которая исходит от людей вокруг, и буду продолжать тренироваться, а затем я буду показывать такую игру, какую мне и хотелось бы.



Чтобы получить от тренера возможность создавать больше на льду, я должен сначала дать ему что-то в ответ. Я вернулся в лагерь, делал всё, что было нужно. Вместо того, чтобы сделать шаг назад и пожаловаться, я сделал шаг навстречу.



Люди всегда говорят, что мне легко всё даётся, ведь я улыбаюсь. Я никогда ни о чем не говорю. Если у меня была плохая игра, то я уже на следующий день стараюсь быть в хорошем расположении духа… некоторые люди думают, что я засранец, но меня это не волнует", — приводит слова Кузнецова в «Твиттере» журналистка Саманта Пелл.



В нынешнем сезоне НХЛ 29-летний форвард принял участие в восьми матчах, в которых набрал 12 (5+7) очков при показателе полезности "+6".

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