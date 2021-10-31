Мухамадуллин: выступать за сборную России — честь. Приятно, что дают шанс показать себя

Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин рассказал о вызове в сборную России, о голевом пасе в матче с минским «Динамо» (5:3), а также о роли в большинстве.
«После домашней игры ребята сказали, что меня вызвали. Потом увидел в «Инстаграме», что меня отметили, где-то ещё выложили. Впечатления приятные, что вызывают, дают шанс показать себя. Это честь выступать за Россию и представлять свою страну. Сделаю всё, чтобы доказать, что меня не зря вызвали.
Гол Башкирова — это заготовленная комбинация? Это не было запланировано, всегда выходим и играем по ситуации, принимаем решение в лучшую сторону, поэтому смогли забить.
Какая сейчас роль в большинстве? Действую по ситуации. Иногда могу бросить или показать бросок и отдать передачу партнёру», – цитирует Мухамадуллина Горобзор.ру.
- 1 ноября 2021
-
00:00
- 31 октября 2021
-
23:39
-
23:00
-
22:48
-
22:39
-
22:04
-
21:48
-
21:19
-
21:07
-
20:48
-
20:34
-
20:25
-
20:14
-
19:44
-
19:16
-
18:43
-
18:35
-
18:24
-
18:16
-
18:02
-
17:50
-
17:39
-
17:19
-
17:14
-
16:55
-
16:34
-
16:23
-
14:58
-
14:09
-
13:53
-
13:08
-
12:15
-
11:36
-
11:20
-
10:54