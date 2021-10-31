Мухамадуллин: выступать за сборную России — честь. Приятно, что дают шанс показать себя

Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин рассказал о вызове в сборную России, о голевом пасе в матче с минским «Динамо» (5:3), а также о роли в большинстве.



«После домашней игры ребята сказали, что меня вызвали. Потом увидел в «Инстаграме», что меня отметили, где-то ещё выложили. Впечатления приятные, что вызывают, дают шанс показать себя. Это честь выступать за Россию и представлять свою страну. Сделаю всё, чтобы доказать, что меня не зря вызвали.

Гол Башкирова — это заготовленная комбинация? Это не было запланировано, всегда выходим и играем по ситуации, принимаем решение в лучшую сторону, поэтому смогли забить.



Какая сейчас роль в большинстве? Действую по ситуации. Иногда могу бросить или показать бросок и отдать передачу партнёру», – цитирует Мухамадуллина Горобзор.ру.