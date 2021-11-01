Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 1 ноября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 1 ноября.



В Восточной конференции лидерство сохраняет магнитогорский «Металлург», после 24 матчей коллектив Ильи Воробьёва набрал 44 очка. На втором месте — челябинский «Трактор», набравший 38 баллов после 25 игр. Замыкает тройку уфимский «Салават Юлаев», накануне обыгравший в гостях минское «Динамо» (5:3). Подопечные Томи Лямся набрали 36 очков после 25 встреч.



В Западной конференции первое место занимает санкт-петербургский СКА, имеющий 37 баллов после 24 сыгранных матчей. Финский «Йокерит» отстаёт от лидера на три очка при равном количестве сыгранных встреч. Тройку замыкает московское «Динамо», в последней встрече уступившее рижским одноклубникам (1:4). Команда Алексея Кудашова имеет 30 очков после 24 игр. Минское «Динамо» также имеет 30 баллов после 23 встреч, но имеет худшую разницу забитых и пропущенных шайб.