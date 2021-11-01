Гецлаф обошёл Селянне и стал лучшим бомбардиром в истории «Анахайма»

Капитан «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф обошёл лидера «утрок» по количеству результативных очков лиге — Теэму Селянне.
В матче с «Монреаль Канадиенс» Гецлаф отдал результативную передачу. Таким образом, форвард набрал своё 989-е очко в карьере в НХЛ. Встреча завершилась победой «Анахайма» со счётом 4:2.
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В текущем сезоне 36-летний Гецлаф принял участие в десяи матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых отдал семь результативных передач при общем показателе полезности «-4».
Напомним, летом канадский нападающий продлил контракт с «Анахаймом» на один год. Текущий сезон стал для него 17-м в НХЛ. Всю карьеру в лиге он отыграл за «Анахайм». В 48 встречах прошлого сезона Гецлаф набрал 17 (5+12) очков.
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