Александр Овечкин объяснил свой мощный старт в новом сезоне НХЛ

Нападающий «Вашинтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о своей результативности на старте нового сезоне НХЛ.
«Очень помогает то, что со мной даже по ходу регулярного чемпионата занимается мой личный тренер по физподготовке Павел Бурлаченко. Мы давно знаем, что и как делать, работаем по отлаженной программе. Нужно грамотно себя готовить на протяжении целого сезона. Он будет длинным, включая Олимпиаду. Поэтому нужно быть готовым к большим нагрузкам. Ты не знаешь, что будет завтра. Поэтому надо хорошо заниматься перед тренировочным лагерем, выводить себя там на пик формы, тщательно относиться к любым мелочам. Очевидно, что ты должен подходить к сезону абсолютно готовым.
Без поддержки наших ребят я не добился бы большого успеха. Мои голы и очки — это результат командной работы и командного старания. А твоё дело — выкладываться на льду и делать то, что в твоих силах. И очень хорошо, что мы удачно начали чемпионат. Нужно брать каждое очко, которое ты можешь взять. В конце чемпионата каждое очко будет на вес золота», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 8 матчах, в которых забил 9 голов и сделал 6 результативных передач. Россиянин Повторил свой рекорд по длительности результативной серии на старте сезона НХЛ.
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