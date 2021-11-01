Главный тренер «Вашингтона» высказался об игре Овечкина на старте сезона НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказался об игре российского нападающего Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ.
«Овечкин играет здорово с шайбой на обеих сторонах площадки — и в нападении, и в защите. А помните, как он недавно заблокировал бросок в матче с «Оттавой», перехватил шайбу, убежал «один на один» с вратарем и забил гол? Так что Алекс делает очень правильные вещи. По возможности мы стараемся давать ему двойные смены, поэтому в среднем его количество игрового времени превышает 20 минут за матч. Я думаю, так и должно быть, потому что Овечкин играет с большой отдачей.
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 8 матчах, в которых забил 9 голов и сделал 6 результативных передач. Россиянин Повторил свой рекорд по длительности результативной серии на старте сезона НХЛ.
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