31 сейв Шестёркина и ассист Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Сиэтлом»

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
В составе «синерубашечников» отличились Крис Крайдер и Адам Фокс, а Баркли Гудроу поставил в этой игре точку, отправив шайбу в пустые ворота на последних минутах матча. Автором единственной заброшенной шайбы «Сиэтла» стал Джордан Эберле.
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30-летний звёздный российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 18 минут 22 секунды и отметился результативной передачей, завершив игру с коэффициентом полезности «0». Он набрал 8-е (1+7) очко в 9 матчах текущего сезона.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 31 бросок из 32, а его визави из «Сиэтла» Филипп Грубауэр – 15 из 17.
«Сиэтл» потерпел 6-е поражение в 9 встречах, а «Рейнджерс», наоборот, – выиграл 6-ю игру из 9.
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