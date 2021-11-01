«Рейнджерс» в «Твиттере» — об игре Шестёркина: он не человек

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Главным героем матча стал российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, отразивший 31 бросок из 32. Одно из ключевых спасений Шестёркин совершил за несколько секунд до гола Баркли Гудроу, когда парировал бросок защитника хозяев Марка Джиордано. Пресс-служба «синерубашечников» опубликовала видео этого момента с подписью: «Игорь Шестёркин не человек».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Рейнджерс».

30-летний российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 18 минут 22 секунды и отметился результативной передачей, завершив игру с показателем полезности «0». Он набрал 8-е (1+7) очко в 9 матчах текущего сезона.