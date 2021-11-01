В матче с «Сиэтлом» игроки «Рейнджерс» заблокировали больше бросков, чем нанесли сами

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе «синерубашечников» отличились Крис Крайдер и Адам Фокс, а Баркли Гудроу поставил в этой игре точку, отправив шайбу в пустые ворота на последних минутах матча. Автором единственной заброшенной шайбы «Сиэтла» стал Джордан Эберле.

Итоговая статистика матча зафиксировала подавляющее превосходство хозяев по броскам в створ ворот — 32:18. При этом ещё 21 бросок «Сиэтла» заблокировали игроки гостей. Таким образом, в сегодняшнем матче «синерубашечники» отметились крайне редкой статистикой. Игроки «Рейнджерс» заблокировали больше бросков, чем нанесли сами.