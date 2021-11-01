«Рейнджерс» впервые за 10 лет победили на выезде, нанеся не больше 18 бросков по воротам

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Итоговая статистика матча зафиксировала подавляющее превосходство хозяев по броскам в створ ворот — 32:18. При этом ещё 21 бросок «Сиэтла» заблокировали игроки гостей. Таким образом, в сегодняшнем матче «синерубашечники» отметились крайне редкой статистикой. Игроки «Рейнджерс» заблокировали больше бросков, чем нанесли сами.

Как сообщает североамериканский журналист Сет Ротман, «синерубашечники» впервые за 10 лет одержали победу в гостевом матче, в котором они нанесли 18 или меньше бросков по чужим воротам. Последний раз подобное произошло 25 октября 2011 года, когда «Рейнджерс» встречались на выезде с «Виннипегом».