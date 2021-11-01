Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Рейнджерс» впервые за 10 лет победили на выезде, нанеся не больше 18 бросков по воротам

«Рейнджерс» впервые за 10 лет победили на выезде, нанеся не больше 18 бросков по воротам
Комментарии

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Итоговая статистика матча зафиксировала подавляющее превосходство хозяев по броскам в створ ворот — 32:18. При этом ещё 21 бросок «Сиэтла» заблокировали игроки гостей. Таким образом, в сегодняшнем матче «синерубашечники» отметились крайне редкой статистикой. Игроки «Рейнджерс» заблокировали больше бросков, чем нанесли сами.

Как сообщает североамериканский журналист Сет Ротман, «синерубашечники» впервые за 10 лет одержали победу в гостевом матче, в котором они нанесли 18 или меньше бросков по чужим воротам. Последний раз подобное произошло 25 октября 2011 года, когда «Рейнджерс» встречались на выезде с «Виннипегом».

Новость по теме
«Рейнджерс» в «Твиттере» — об игре Шестёркина: он не человек
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021