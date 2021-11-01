Шестёркин признан лучшим игроком встречи «Сиэтл» — «Рейнджерс»

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Лучшим игроком встречи был признан 25-летний российский вратарь «синерубашечников» Игорь Шестёркин, отразивший 31 бросок из 32.

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Вторая звезда – 28-летний канадский центральный форвард «Рейнджерс» Баркли Гудроу, который за 16 минут 16 секунд на льду отметился заброшенной шайбой и результативной передачей, заработав коэффициент полезности «+2».

Замкнул тройку лучших – автор единственной заброшенной шайбы «Сиэтла» в этой игре 31-летний канадский крайний форвард Джордан Эберле.

Таким образом, «Сиэтл» потерпел 6-е поражение в 9 встречах, а «Рейнджерс» наоборот – выиграл 6-ю игру из 9.