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Журналист The Athletic: именно Шестёркин стал настоящим ужасом для «Сиэтла» на Хэллоуин

Журналист The Athletic: именно Шестёркин стал настоящим ужасом для «Сиэтла» на Хэллоуин
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Журналист The Athletic Райан Сент-Клерк высказался об игре 25-летнего российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в матче с «Сиэтл Кракен» (3:1), который был признан лучшим игроком встречи.

«Именно Игорь Шестёркин, а не Джейсон Вурхис, стал настоящим ужасом в маске на Хэллоуин для «Сиэтла», — гласит пост журналиста в «Твиттере».

Напомним, лучшим игроком встречи был признан 25-летний российский вратарь «синерубашечников» Игорь Шестёркин, отразивший 31 бросок из 32.

В составе «синерубашечников» отличились Крис Крайдер и Адам Фокс, а Баркли Гудроу поставил в этой игре точку, отправив шайбу в пустые ворота на последних минутах матча. Автором единственной заброшенной шайбы «Сиэтла» стал Джордан Эберле.

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