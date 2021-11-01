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Гудроу: Шестёркин провёл невероятный матч. Он — единственный фактор, почему мы победили

Гудроу: Шестёркин провёл невероятный матч. Он — единственный фактор, почему мы победили
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Баркли Гудроу прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (3:1).

«Шестёркин провёл невероятный матч. Он — единственный фактор, почему мы сегодня победили. Мы в долгу перед ним. Нам нужно гораздо лучше выводить шайбу из своей зоны, выигрывать борьбу на бортах и блокировать броски. Сегодня Шести пришлось совершить массу сейвов. Мы должны играть гораздо лучше и мы сделаем это в матче с «Ванкувером»», — приводит слова Гудроу журналистка Молли Уолкер.

Итоговая статистика матча зафиксировала подавляющее превосходство хозяев по броскам в створ ворот — 33:18. При этом ещё 21 бросок «Сиэтла» заблокировали игроки гостей. В сегодняшнем матче «синерубашечники» отметились крайне редкой статистикой. Игроки «Рейнджерс» заблокировали больше бросков, чем нанесли сами. Как сообщает североамериканский журналист Сет Ротман, «синерубашечники» впервые за 10 лет одержали победу в гостевом матче, в котором они нанесли 18 или меньше бросков по чужим воротам. Последний раз подобное произошло 25 октября 2011 года, когда «Рейнджерс» встречались на выезде с «Виннипегом».

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