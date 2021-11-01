«70 матчей осталось?» Галлан ответил на вопрос, сколько ещё игр должен «украсть» Шестёркин

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (3:1) ответил на вопрос журналиста, сколько ещё матчей должен «украсть» российский вратарь Игорь Шестёркин для своей команды в этом сезоне.

«Ну, что у нас там по календарю? 70 матчей осталось?», — пошутил Галлан.

Итоговая статистика матча зафиксировала подавляющее превосходство хозяев по броскам в створ ворот — 33:18. При этом ещё 21 бросок «Сиэтла» заблокировали игроки гостей. В сегодняшнем матче «синерубашечники» отметились крайне редкой статистикой. Игроки «Рейнджерс» заблокировали больше бросков, чем нанесли сами. Как сообщает североамериканский журналист Сет Ротман, «синерубашечники» впервые за 10 лет одержали победу в гостевом матче, в котором они нанесли 18 или меньше бросков по чужим воротам. Последний раз подобное произошло 25 октября 2011 года, когда «Рейнджерс» встречались на выезде с «Виннипегом».