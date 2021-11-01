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Пашков: при тренерском доверии Гарипов способен перезапустить карьеру

Пашков: при тренерском доверии Гарипов способен перезапустить карьеру
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Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о голкипере «Трактора» Эмиле Гарипове.

«Все видели, какой безупречный матч выдал вратарь «Трактора» Гарипов. Слышал, что в своё время нынешний тренерский штаб «Ак Барса» не удержал Гарипова в Казани, хотя этот вратарь стал самым ценным игроком золотого для клуба плей-офф. Теперь против Квартальнова сработал и фактор Гарипова – он уверенно переиграл и Билялова, и Бобкова, с которым не так давно составлял дуэт в «Авангарде».

Такой разгром для Казани – очень болезненный. Он ещё раз поднял тему расставания с Гариповым, одним из самых ярких воспитанников местного хоккея.

Такой матч – сюрприз? Эта фигура видится мне интересной. Интересный, духовитый вратарь, который в последние годы немного ушёл в тень. Видимо, возникли проблемы психологического свойства, но, думаю, сухой матч с родным клубом может стать для него переломным. В «Тракторе» он в потенциале как минимум не слабее легионера Вилла – и при тренерском доверии способен перезапустить карьеру.

Ему 30 лет? На самом деле для вратаря это возраст, близкий к оптимальному. Если нет хронических травм, то до 33-34 лет любой голкипер находится на пике», – цитирует Пашкова Russia-Hockey.

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