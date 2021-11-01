Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 1 ноября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 1 ноября.

В турнирной таблице Восточной конференции по-прежнему первое место занимает «Флорида Пантерз», которая набрала после девяти матчей 17 очков. На одно очко от неё отстаёт «Каролина Харрикейнз», победившая «Аризону Койотс» 2:1, правда, у «Харрикейнз» на одну встречу меньше. Третье место — у «Вашингтон Кэпиталз», набравшего 13 очков за восемь матчей. На четвёртую строчку поднялся «Нью-Йорк Рейнджерс», который обыграл «Сиэтл Кракен» 3:1 и набрал 13 очков. Дальше идёт «Баффало Сэйбрз» с 11 баллами в восьми встречах, а на шестую строчку поднялся «Коламбус Блю Джекетс», который выиграл у «Нью-Джерси Дэвилз».

В Западной конференции первое место занимает «Калгари Флэймз», имеющий 13 очков в восьми матчах. На втором и третьем местах расположились «Сент-Луис Блюз» и «Эдмонтон Ойлерз» – у обеих команд по 12 баллов в семи встречах. Четвёртое место занимает «Сан-Хосе Шаркс», имеющий 10 очков в восьми играх. Такие же показатели у «Миннесоты Уайлд» и «Виннипег Джетс».