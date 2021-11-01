Фокс: мы можем петь дифирамбы Шестёркину каждый день

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс поделился мнением о российском голкипере команды Илье Шестёркине.
«Когда мы говорим о нём, то можно повторять одно и то же. Мы можем петь ему дифирамбы каждый день.
Мой гол? Всё началось с важнейшего сейва Шестёркина, а потом я увидел, что шайба у Панарина. Всегда нужно пытаться открыться, когда у него шайба. Он нашёл меня передачей, и я просто попытался попасть в ворота.
Шестёркин держит нас в игре в каждом матче, и у нас никогда не возникает ощущения, что всё потеряно. Благодаря ему мы всегда имеем равную игру, именно так это выглядит в его понимании, и в итоге так это получается на деле. Так что, знаете, у меня просто не хватит хороших слов, чтобы описать его игру и сказать достаточно хорошего о нём», – цитирует Фокса официальный сайт НХЛ на русском языке.
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