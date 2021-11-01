Шестёркин: справился с несколькими сложными бросками, но мне было достаточно легко

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Илья Шестёркин подвёл итоги матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен» (3:1).
«Да, сегодня я справился с несколькими сложными бросками, но каждый раз видел шайбу, так что мне было достаточно легко», – цитирует Шестёркина официальный сайт НХЛ на русском языке со ссылкой на Associated Press.
Итоговая статистика матча зафиксировала подавляющее превосходство хозяев по броскам в створ ворот — 33:18. При этом ещё 21 бросок «Сиэтла» заблокировали игроки гостей. В сегодняшнем матче «синерубашечники» отметились крайне редкой статистикой. Игроки «Рейнджерс» заблокировали больше бросков, чем нанесли сами. Как сообщает североамериканский журналист Сет Ротман, «синерубашечники» впервые за 10 лет одержали победу в гостевом матче, в котором нанесли 18 или меньше бросков по чужим воротам. Последний раз подобное произошло 25 октября 2011 года, когда «Рейнджерс» встречались на выезде с «Виннипегом».
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