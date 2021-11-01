Потапов: в Гатиятулине и Никитине вижу во многом копию Билялетдинова

Нападающий «Трактора» Алексей Потапов рассказал о выступлении под руководством Анвара Гатиятулина.

«Если выделить какой-нибудь ящик и посадить туда Анвара Рафаиловича, то он бы сидел с нами и подкидывал шутки, разгонял какие-нибудь истории. Это был бы один из хоккеистов. Между ним и игроками нет никакой стены. Но в то же самое время, когда мы приходим на работу, у нас есть чёткое понимание, от кого зависит всё в структуре.

Не могу точно сказать, какой в общении тот же Никитин. Однако то, что я вижу в них – это во многом копия Зинэтулы Хайдаровича. Считаю, что он забрал всё лучшее от Профессора. Недаром он за три сезона два раза играл в финале. Мне как человеку очень импонируют их сдержанность, немногословность, консервативность, осанка. Рад, что Анвар Рафаилович тоже похож на Билялетдинова, и я играю под его руководством. Даже если моя жизнь дальше никак не будет связана с хоккеем, то хотел бы для жизни тоже перенять эти качества.

Не повысил ли он голос ни разу за сезон? Да, до сих пор ни разу не слышал, чтобы он поднимал голос. Это очень приятно и говорит о том, что его все уважают. Вообще будет страшновато, если он поднимет голос. Терпение ведь не безгранично. Нам с ребятами нужно с большим уважением относиться к тому, что Анвар Рафаилович не поднимает голос на нас, и не пренебрегать этим. Потому что есть ощущение, что он может рвануть», – цитирует Потапова «Спорт-Экспресс».