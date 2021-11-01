Бурмистров — о матче с «Авангардом»: понимаем, что есть должок за финал Востока

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров поделился ожиданиями от встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом», которая состоится сегодня, 1 ноября, на «Татнефть Арене» и начнётся в 19:00 мск.

Что произошло в Челябинске? Плохо начали игру, как и с «Автомобилистом», только с екатеринбуржцами сумели перехватить инициативу, а в Челябинске это сделать не удалось. Подвело большинство: играли «4 на 3», «5 на 4», моменты были, чтобы взять ворота, но мы не смогли этого сделать.

Как должен сегодня сыграть «Ак Барс»? Должен порадовать болельщиков. Играем дома, хотим победить. Опять-таки – это «Авангард», отдельно настраиваться на такого соперника не нужно.

Что нужно изменить? Забить гол. Главное – забить. Моменты есть, много бросаем. Нужно хорошо играть в обороне – в Челябинске не получилось, но перед своими болельщиками покажем другой хоккей.

Думаю, будет тот же «Авангард», что и в первой игре. Будет такой же хоккей.

Сгладила ли победа над омичами в регулярке ощущения от финала «Востока» прошлого сезона? Нет. Понимаем, что есть должок», – цитирует Бурмистрова официальный сайт клуба.