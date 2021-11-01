11 игроков КХЛ выступят за сборную Финляндии на Кубке Карьяла

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен и генеральный менеджер Йере Лехтинен объявили состав команды на домашний этап Еврохоккейтура. В состав финской сборной вошли 11 хоккеистов КХЛ.
Вратари: Юхо Олкинуора («Металлург»), Никлас Вестерхольм («СайПа»);
Защитники: Микка Койвисто («Векшё»), Каспер Коткансало («ХИФК»), Микко Лехтонен (СКА), Петтери Линдбом («Йокерит»), Атте Охтамаа («Кярпят»), Яркко Парикка («Илвес»), Вили Саариярви («Лукко»), Тони Сунд («Рёгле»), Сами Ватанен («Женева-Серветт») Вели-Матти Виитасмяки («Таппара»);
Нападающие: Миро Аалтонен, Нико Оямяки (оба — «Витязь»), Марко Анттила, Ханнес Бьёрнинен, Ииро Пакаринен, Вели-Матти Савинайнен (все — «Йокерит»), Валттери Филпулла («Женева-Серветт»), Маркус Гранлунд, Сакари Маннинен (оба — «Салават Юлаев»), Саку Мяеналанен («Кярпят»), Харри Песонен («Лангау Тайгерс»), Вилле Петман («СайПа»), Тони Райала («Биль»).
В рамках Кубка Карьяла сборная Финляндии сыграет против сборных России (11 ноября), Чехии (13 ноября) и Швеции (14 ноября).
- 1 ноября 2021
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