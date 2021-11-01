Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шарипзянов: попытаемся сделать ещё одну победную серию. Сегодня нам нужна только победа

Шарипзянов: попытаемся сделать ещё одну победную серию. Сегодня нам нужна только победа
Комментарии

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с казанским «Ак Барсом», который состоится сегодня, 1 ноября, в 19:00 мск.

Проиграли ту игру, и это оставило осадок. Тем более мы были на подъёме. Но сейчас выиграли одну игру и попытаемся сделать ещё одну победную серию. Так что сегодня нам нужна только победа. Каждая игра по-своему разная, так что не будем ни от чего отталкиваться, просто будем играть в свой хоккей и пытаться победить.

Все команды друг друга знают, и всегда в хоккее всё зависит от каких-то деталей, и из этого складывается победа», – сказал Шарипзянов в интервью YouTube-каналу «Авангарда».

На данный момент казанцы занимают четвёртое место в таблице Восточной конференции, омичи – шестое.

В «Динамо» парад мутных сделок, в «Авангарде» некому проучить Панина. Что происходит в КХЛ В «Динамо» парад мутных сделок, в «Авангарде» некому проучить Панина. Что происходит в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021