Шарипзянов: попытаемся сделать ещё одну победную серию. Сегодня нам нужна только победа

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с казанским «Ак Барсом», который состоится сегодня, 1 ноября, в 19:00 мск.
Проиграли ту игру, и это оставило осадок. Тем более мы были на подъёме. Но сейчас выиграли одну игру и попытаемся сделать ещё одну победную серию. Так что сегодня нам нужна только победа. Каждая игра по-своему разная, так что не будем ни от чего отталкиваться, просто будем играть в свой хоккей и пытаться победить.
Все команды друг друга знают, и всегда в хоккее всё зависит от каких-то деталей, и из этого складывается победа», – сказал Шарипзянов в интервью YouTube-каналу «Авангарда».
На данный момент казанцы занимают четвёртое место в таблице Восточной конференции, омичи – шестое.
- 1 ноября 2021
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