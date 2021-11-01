КХЛ дисквалифицировала Фрейбергса на три матча за удар коленом

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча «Динамо» Рига – «Динамо» Москва с участием защитника рижан Ральфа Фрейбергса.



На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника рижан Ральфа Фрейбергса по п.1.7. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар коленом), дисквалифицировать на три матча и подвергнуть денежному штрафу.

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Напомним, встреча завершилась победой рижской команды со счётом 4:1.

В текущем сезоне хоккеист провёл 19 матчей в регулярном чемпионате и не набрал очков за результативность.

После 24 матчей рижское «Динамо» занимает 10-е место в таблице Западной конференции, набрав 23 очка.