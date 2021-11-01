МХЛ объявила главных тренеров Востока и Запада в матче за Кубок Вызова

МХЛ объявила имена тренеров, которые будут возглавлять команды Запада и Востока на матче за Кубок Вызова в рамках Недели звёзд хоккея КХЛ. Западом будет руководить Александр Ардашев из «Локо», Востоком» – Станислав Шумик из «Стальных Лисов».
Александр Ардашев большую часть игровой карьеры, 12 сезонов, провёл в составе ярославских команд «Торпедо» и «Локомотив». С 2013 является спортивным директором «Локо». Перед сезоном-2020/2021 Ардашев возглавил тренерский штаб ярославской молодёжной команды. В первый год его работы главным тренером «Локо» добрался до финала Кубка Харламова, в котором уступил МХК «Динамо-Москва». В текущем сезоне «Локо» находится среди лидеров Западной конференции.
Станислав Шумик – один из самых молодых главных тренеров в МХЛ (34 года). Магнитогорец большую часть карьеры хоккеиста провёл за «Металлург» из родного города. После её завершения начал работать тренером в хоккейной школе «Металлург». Руководил юниорскими составами U16 и U17. Перед началом сезона-2021/2022 стал главным тренером «Стальных Лисов» − молодёжной команды «Металлурга». По итогам 20 матчей магнитогорская команда возглавляет Восточную конференцию МХЛ.
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