Рижское «Динамо» расторгло контракт с защитником Коррадо

Рижское «Динамо» расторгло контракт с канадским защитником Фрэнком Коррадо, сообщает официальный сайт клуба.
Последний матч в регулярном чемпионате КХЛ хоккеист провёл 19 сентября. Канадский защитник находится в списке травмированных игроков.
В текущем сезоне Коррадо провёл восемь матчей и набрал три очка: забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.
Игрок проводил первый сезон в составе рижского клуба.
После 24 матчей рижское «Динамо» занимает 10-е место в таблице Западной конференции, набрав 23 очка. По итогам регулярного чемпионата по восемь команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
Ранее хоккеист выступал несколько сезонов в Национальной хоккейной лиге. Защитник играл за «Ванкувер Кэнакс», «Торонто Мэйпл Лифс», «Питтсбург Пингвинз».
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