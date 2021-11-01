Рижское «Динамо» расторгло контракт с защитником Коррадо

Рижское «Динамо» расторгло контракт с канадским защитником Фрэнком Коррадо, сообщает официальный сайт клуба.

Последний матч в регулярном чемпионате КХЛ хоккеист провёл 19 сентября. Канадский защитник находится в списке травмированных игроков.

В текущем сезоне Коррадо провёл восемь матчей и набрал три очка: забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

Игрок проводил первый сезон в составе рижского клуба.

После 24 матчей рижское «Динамо» занимает 10-е место в таблице Западной конференции, набрав 23 очка. По итогам регулярного чемпионата по восемь команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

Ранее хоккеист выступал несколько сезонов в Национальной хоккейной лиге. Защитник играл за «Ванкувер Кэнакс», «Торонто Мэйпл Лифс», «Питтсбург Пингвинз».