Источник: белорусский форвард Протас переведён в основной состав «Вашингтона»

Белорусский нападающий Алексей Протас был вызван в основной состав «Вашингтон Кэпиталз» из фарм-клуба «Херши Бирс», сообщает телеграм-канал «Хоккейный Бульбаш».
20-летний форвард может дебютировать в Национальной хоккейной лиге в предстоящем матче клуба с «Тампой». Встреча пройдёт в Тампе на стадионе «Амали-Арена» в ночь с 1 на 2 ноября. Начало — в 2:00 мск.
Напомним, в прошлом сезоне белорусский форвард выступал за минское «Динамо». В 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ нападающий забросил 10 шайб и отдал восемь результативных передач, набрав 18 очков. В плей-офф он провёл пять матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал три передачи.
«Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, после восьми матчей набрав 13 очков.
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