«Сибирь» прервала серию из четырёх побед, уступив всухую дома «Йокериту»

Финский «Йокерит» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над «Сибирью» со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Игра прошла в Новосибирске на стадионе «Сибирь».
Счёт во встрече на 46-й минуте открыл форвард гостей Ханнес Бьёрнинен, ему ассистировал Марко Анттила. За четыре секунды до конца игры в пустые ворота шайбу забросил Давид Скленичка, установив окончательный счёт.
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«Йокерит» занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, после 25 матчей коллектив Лаури Марьямяки набрал 36 очков. «Сибирь» — на восьмом месте Востока, имея в своём активе 21 балл после 24 проведённых игр.
В следующем матче «Йокерит» сыграет в гостях с «Барысом» (3 ноября), а «Сибирь» отправится в Казань на встречу с «Ак Барсом» (4 ноября).
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