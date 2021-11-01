Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сибирь» прервала серию из четырёх побед, уступив всухую дома «Йокериту»

«Сибирь» прервала серию из четырёх побед, уступив всухую дома «Йокериту»
Комментарии

Финский «Йокерит» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над «Сибирью» со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Игра прошла в Новосибирске на стадионе «Сибирь».

Счёт во встрече на 46-й минуте открыл форвард гостей Ханнес Бьёрнинен, ему ассистировал Марко Анттила. За четыре секунды до конца игры в пустые ворота шайбу забросил Давид Скленичка, установив окончательный счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Йокерит» занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, после 25 матчей коллектив Лаури Марьямяки набрал 36 очков. «Сибирь» — на восьмом месте Востока, имея в своём активе 21 балл после 24 проведённых игр.

В следующем матче «Йокерит» сыграет в гостях с «Барысом» (3 ноября), а «Сибирь» отправится в Казань на встречу с «Ак Барсом» (4 ноября).

КХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2021, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 2
Йокерит
Хельсинки
0:1 Бьёрнинен (Анттила) – 45:44' (5x5)   0:2 Скленичка (Норман) – 59:56' (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021