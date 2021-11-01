Овечкин, Тарасенко и Василевский — три российских звезды прошедшей игровой недели НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке представил трёх российский звёзд третьей игровой недели.



Первое место занял форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан «Кэпиталз» набрал очки во всех трёх матчах недели. «Вашингтон» остались одной из двух команд (вместе с «Каролиной»), ни разу не проигрывавшей в основное время. За восемь игр сезона Овечкин набрал 15 (9+6) очков.



На второй строчке — нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко. Форвард также набрал очки во всех трёх матчах «Блюз», в которых его команда одержала две победы, продлив результативную серию до шести матчей. Всего в семи матчах сезона на счету Тарасенко 9 (4+5) очков, с которыми он делит первое место в команде по результативности.



Третий — голкипер «Тампы» Андрей Василевский. Он принял участие в двух матчах «Лайтнинг» на неделе и одержал две победы, в обеих встречах пропустив по одной шайбе. Всего в семи матчах чемпионата-2021/22 Василевский одержал четыре победы, отразив 91,1% бросков и в среднем пропуская по 2,53 гола за игру.