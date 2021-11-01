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Марьямяки — о 2:0 с «Сибирью»: тяжело играть с командой, выигравшей предыдущие 4 матча

Марьямяки — о 2:0 с «Сибирью»: тяжело играть с командой, выигравшей предыдущие 4 матча
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Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью» (2:0).

«Тяжело играть с командой, которая выиграла предыдущие четыре матча. Мы начали не совсем так, как хотели. Не совсем так катались и отдавали пас. Но потом нашли свою игру и в конце концов победили. Это результат. Мы играли достаточно удачно. И лучше всех с моей точки зрения сыграл наш вратарь», — передаёт слова Марьямяки корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

«Йокерит» занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, после 25 матчей коллектив Лаури Марьямяки набрал 36 очков. В следующем матче финский клуб сыграет в гостях с «Барысом». Игра пройдёт в среду, 3 ноября.

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