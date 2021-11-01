Сергачёв: Овечкин — образец для подражания спортсменам в России, а также друг Путина

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился мнением о российском нападающем «Вашингтона» Александре Овечкине.



«Овечкин не просто великий игрок, он отличный образец для подражания спортсменам в России. Он занимается благотворительностью, не афишируя это. Он — большая личность и бренд. Когда Овечкин начал заниматься этим, он стал знаменитостью — другом Путина», — приводит слова Сергачёва в "Твиттере" журналист Джо Смит.



В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 36-летний форвард провёл восемь матчей, набрав в них 15 (9+6) очков при показателе полезности "+7". Также Овечкин продолжает идти за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ. В настоящий момент россиянин забросил 739 шайб. Гретцки забил 894 гола, второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766).



Матч между «Тампой» и «Вашингтоном» пройдёт в ночь с 1 на 2 ноября на «Амали-Арене» в Тампе. Начало — в 2:00 мск.