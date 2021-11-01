Гатиятулин: отошли от плана, перестали выполнять задание, из-за этого и проиграли «Витязю»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (2:4).



«Неплохо провели первый период, во втором стали играть не по заданию, допускали ошибки и заработали невынужденные удаления, которые повлияли на результат. Проведём анализ матча, сделаем работу над ошибками и будем готовиться к следующей игре.



Акцентируем внимание и занимаемся на каждой тренировке большинством. Только через работу будем находить пути к воротам соперника.



Ключевым моментом стало, когда игроки «Трактора» в меньшинстве побежали меняться, а голкипер «Витязя» в это время отдал передачу под синюю линию? Да, возможно. С такими моментами сталкивались, разбирали. Вернёмся опять, и над этим тоже проведём работу.



Нет, не могу сказать, что негативно сказалась победа над „Ак Барсом“. Отошли от плана, надо выходить на каждый игровой эпизод и выполнять задание. Мы в какой-то момент перестали выполнять и потом тяжело было вернуться в игру. Наверное, в этом причина.



Причина невынужденных удалений — потеря концентрации. Ещё раз повторюсь, проведём разбор, проанализируем моменты, донесём до ребят, чтобы таких моментов больше не возникало. В третьем периоде хотели усилить игру в атаке, поэтому перешли на игру в три звена. Опять ненужные удаления, которые повлияли на исход матча.



Почему сегодня Роман Вилл сыграл в воротах? У нас есть план, которого мы придерживаемся. Сегодня была очередь Романа – он играл. Как самочувствие Сергея Калинина? Ему зашили повреждение. Сейчас посмотрим, врачи им занимаются. Узнаем только после этого.



Сегодня очень слабо действовали Роман Манухов и Альберт Яруллин. С чем это связано? Игра в обороне – это игра всей пятёрки и вратаря. Тут неправильные действия всех, они и приводили к ошибкам», — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.