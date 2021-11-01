Бабенко: в домашней игре с «Трактором» мы вели и уступили. Сегодня удача повернулась к нам

Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (4:2).
«Хорошая, интересная игра. Как и наш домашний матч с «Трактором». Только получилось так, что дома мы вели и выиграл «Трактор», а сегодня мы проигрывали и получилось перевернуть. Ребята здорово отработали в обороне и атаке. Это продолжение нашей прошлой игры, когда мы неплохо играли, но уступили. Сегодня удача повернулась в нашу сторону, вратарь здорово отыграл и команда полностью.
Можно ли сказать, что сегодня «Витязь» выиграл за счёт прекрасной игры Ежова и исполнения большинства легионерами? Во-первых, у нас нет легионеров и не легионеров. У нас есть команда. У второй бригады большинства тоже были хорошие моменты, но, к сожалению, не зашло. Ключевым по факту явилось то, что у нужный момент подтащил вратарь и реализовали большинство.
В Магнитогорске говорил, что уточню, почему там не засчитали вторую шайбу. Уточнили. Ответ был неубедительный. Потому что мы видели шайбу, которую забил «Трактор» с Казанью. И я не увидел малого отличий. Трактовать каждый эпизод можно по своему. Там получилось так, что трактовка была не в нашу пользу.
Пас Ежова перед второй шайбой? Задача вратаря не отдавать передачи, а останавливать шайбы, которые летят в сторону наших ворот. То, что он сыграл по-игроцки, это здорово. И ребята воспользовались преимуществом, что соперник в этот момент менялся. Всё было по делу. Когда мы играем и делаем все вещи по делу, тогда получается хорошая картина. Сегодня все старались и отдали все силы», — цитирует Бабенко официальный сайт «Трактора».
- 1 ноября 2021
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