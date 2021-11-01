Маркстрём, Батерсон и Киллорн названы тремя звёздами прошедшей недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала имена трёх звёзд прошедшей игровой недели.



Как сообщает твиттер-аккаунт НХЛ, первое место занял голкипер «Калгари Флэймз» Якоб Маркстрём. На прошедшей неделе клуб одержал четыре победы в четырёх встречах, вратарь пропустил в них 4 шайбы, дважды оставив ворота «сухими».



Второй звездой стал форвард «Оттавы Сенаторз» Дрейк Батерсон, набравший 4 (3+1) очка во встрече с «Вашингтоном» (5:7), а также отдавший голевую передачу в игре с «Далласом» (4:1).



Третью строчку занял форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн. «Молнии» провели три встречи, одержав две победы над «Питтсбургом» (5:1) и «Аризоной». Киллорн за три прошедших игры набрал 6 (4+2) результативных баллов.