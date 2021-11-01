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Во время матча «Ак Барса» и «Авангарда» шайба вылетела с площадки и попала в зрителя

Во время матча «Ак Барса» и «Авангарда» шайба вылетела с площадки и попала в зрителя
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В эти минуты в Казани продолжается матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Авангардом». По окончании второго периода счёт 1:0 в пользу хозяев.

Во время матча в первой 20-минутке шайба вылетела за пределы площадки и попала в мальчика, сообщает телеграм-канал «ТрэшХоккей». Его увели с трибуны для оказания медицинской помощи, а затем он вернулся на своё место. Видео с инцидентом можно посмотреть здесь.

Отметим, в октябре также в Казани на матче «Ак Барса» и московского «Динамо» в один из моментов встречи шайба вылетела на трибуны и попала в лицо зрителю. Женщина заметно пострадала, получив рассечение. Ей была оказана медицинская помощь.

Единственную шайбу во встрече на 3-й минуте в большинстве забросил Стивен Кэмпфер.

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